Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Украине

США 27 июня объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на американских чиновников.

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Отмечается, что пакет будет включать 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker. Также Киев получит боеприпасы для комплексов HIMARS, противотанковые средства и боекомплекты для зенитных комплексов Patriot и Stinger.

Газета The New York Times ранее сообщила об уничтожении на Украине по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley.

Болгария 26 июня утвердила новый пакет военной помощи Украине. Решение приняло правительство республики, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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