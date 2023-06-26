ЕС расширит военную помощь Украине на 3,5 млрд евро

«Сегодня совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине - дополнительные €3,5 млрд», — отметил Боррель.

Киев не получит средства одномоментно, речь идет об увеличении финансирования Европейского фонда мира, из которого украинская сторона получает помощь.

Кроме того, Боррель отметил важность расширения военной поддержки Украины на фоне попытки вооруженного мятежа в России. По мнению Борреля, события в РФ «разрушают российскую власть и влияют на ее политическую систему».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи в размере $1,3 млрд, пишет RT.

