Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявилаЮ, что министра иностранных дел Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии, сообщает РИА Новости.

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«Глава МИД РФ по поручению президента Владимира Путина возглавит делегацию на саммите G20 в Индии», - уточнила она.

Саммит лидеров «Большой двадцатки», который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияИндияСаммит G20Мария ЗахароваСергей Лавров

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