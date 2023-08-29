Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии
29 августа 202317:02
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявилаЮ, что министра иностранных дел Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии, сообщает РИА Новости.
«Глава МИД РФ по поручению президента Владимира Путина возглавит делегацию на саммите G20 в Индии», - уточнила она.
Саммит лидеров «Большой двадцатки», который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru