Reuters: Саудовская Аравия и Сирия договорились о возобновлении работы посольств

Власти Сирии и Саудовской Аравии договорились возобновить работу своих посольств в Дамаске и Эр-Рияде, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Каких-либо подробностей собеседники агентства не привели, не было пока и официальных заявлений. Ни одна сторона пока официально не прокомментировала данную информацию.

Саудовская Аравия отозвала своего посла из Сирии в 2011 году, параллельно присоединившись к экономическому бойкоту страны. Кроме того, Эр-Рияд поддерживал сирийскую оппозицию, выступившую против правительства.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что страна перестала быть ареной для ирано-саудовского противостояния, сообщает RT.

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