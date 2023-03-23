Reuters: Саудовская Аравия и Сирия договорились о возобновлении работы посольств

Каких-либо подробностей собеседники агентства не привели, не было пока и официальных заявлений. Ни одна сторона пока официально не прокомментировала данную информацию.

Саудовская Аравия отозвала своего посла из Сирии в 2011 году, параллельно присоединившись к экономическому бойкоту страны. Кроме того, Эр-Рияд поддерживал сирийскую оппозицию, выступившую против правительства.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что страна перестала быть ареной для ирано-саудовского противостояния, сообщает RT.

