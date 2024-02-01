Reuters: Саудовская Аравия еще не приняла решение о вступлении в БРИКС
Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос о присоединении к БРИКС, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в королевстве.
По его словам, Эр-Рияд все еще не ответил согласием на вступление в БРИКС. Власти королевства продолжают изучать вопрос, сказал чиновник.
В августе 2023 года на саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) желание присоединиться к организации выразили Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. 1 января они получили официальные приглашения.
В начале января СМИ сообщали, что Саудовская Аравия официально стала членом БРИКС. Аргентина после смены власти отказалась присоединиться к блоку, напоминает «Радиоточка НСН».
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