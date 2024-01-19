Песков: очередь желающих присоединиться к БРИКС большая
Москва исходит из договоренностей с Эр-Риядом о членстве Саудовской Аравии в БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, другими сведениями Кремль пока не располагает.
Накануне в СМИ, появилась информация, что руководство Саудовской Аравии пока не подтвердило присоединение страны к альянсу и продолжает анализировать необходимость такого шага.
Песков рассказал, что эта тема обсуждалась и во время недавнего визита в Эр-Рияд президента РФ Владимира Путина.
Вместе с тем, он заметил, что очередь из стран, желающих присоединиться к БРИКС очень большая, что не может не радовать.
Ранее президент Аргентины официально отказался от участия страны в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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