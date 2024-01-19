Песков: очередь желающих присоединиться к БРИКС большая

По его словам, другими сведениями Кремль пока не располагает.

Накануне в СМИ, появилась информация, что руководство Саудовской Аравии пока не подтвердило присоединение страны к альянсу и продолжает анализировать необходимость такого шага.

Песков рассказал, что эта тема обсуждалась и во время недавнего визита в Эр-Рияд президента РФ Владимира Путина.

Вместе с тем, он заметил, что очередь из стран, желающих присоединиться к БРИКС очень большая, что не может не радовать.

Ранее президент Аргентины официально отказался от участия страны в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

