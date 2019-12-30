Reuters: Санкции США блокируют ускоренную работу на Nord Stream-2
Любые компании, спешащие завершить строительство российского газопровода Nord Stream-2, который находится под санкции США в этом месяце, рискуют быть оштрафованы. Об этом Reuters заявили высокопоставленные официальные лица США.
В конце этого месяца президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, который возглавляет российская газовая компания «Газпром». Проект направлен на транспортировку газа по Балтийскому морю в обход Украины и удвоение пропускной способности существующей линии.
Санкциями предусмотрен 30-дневный период, чтобы у компаний было время уладить финансовые соглашения и безопасно снять оборудование. Однако высокопоставленные официальные лица США, которые говорили на условиях анонимности, отвергли идею о том, что этот период дал компаниям время спешить, чтобы закончить Nord Stream-2.
«Санкции будут наложены, если компании не покажут добросовестных усилий, демонстрируя, что они отступают», - приводит агентство слова одного из чиновников. Он отметил, что смысл санкций в том, чтобы остановить проект.
Как напоминает агентство, Вашингтон со времени администрации Барака Обамы выступил против этого проекта на том основании, что он усилит экономическую и политическую власть президента России Владимира Путина над Европой. Россия сократила поставки топлива в Украину и другие части Европы в последние зимы во время ценовых споров.
Несмотря на санкции США, Россия заявляет, что трубопровод будет закончен. В частности, министр энергетики Александр Новак заявил, что трубопровод должен быть запущен до конца 2020 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
- В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта
- Украина одобрила «Нафтогазу» соглашение с «Газпромом» по газу
- Депутат Госдумы предложил уравнять зарплаты депутатов и простых граждан
- Жильцам аварийных домов будут выдавать кредиты