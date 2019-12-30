Reuters: Санкции США блокируют ускоренную работу на Nord Stream-2

Любые компании, спешащие завершить строительство российского газопровода Nord Stream-2, который находится под санкции США в этом месяце, рискуют быть оштрафованы. Об этом Reuters заявили высокопоставленные официальные лица США.

В конце этого месяца президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, который возглавляет российская газовая компания «Газпром». Проект направлен на транспортировку газа по Балтийскому морю в обход Украины и удвоение пропускной способности существующей линии.

Санкциями предусмотрен 30-дневный период, чтобы у компаний было время уладить финансовые соглашения и безопасно снять оборудование. Однако высокопоставленные официальные лица США, которые говорили на условиях анонимности, отвергли идею о том, что этот период дал компаниям время спешить, чтобы закончить Nord Stream-2.