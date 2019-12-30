Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока – 2»

Напомним, швейцарская компания была вынуждена прекратить сотрудничество по «Северному потоку – 2» в связи с введением США санкций, которые касались компаний-подрядчиков работающих по прокладке трубопровода.

В настоящий момент проект реализован более, чем на 80%. Предполагается, что его общая мощность составит 55 млрд куб.м в год. Наряду с российским «Газпромом» проект финансируют также европейские партнеры из Германии, Австрии и Франции.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что в России есть, как минимум три судна, которые отвечают необходимым требованиям для работы по «Северному потоку – 2».



