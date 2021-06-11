Reuters: Рааб проведет переговоры с Лавровым
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о намерении встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщило издание Reuters.
Ранее стало известно, что 16 июня в Женеве пройдет встреча лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Переговоры планируют провести на вилле Ла Гранж. Работники парка уже подготавливают территорию.
Это будет первая встреча двух президентов с момента вступления в должность главы США Джо Байдена. Воздушное пространство над Женевой закроют на время саммита.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Reuters: Рааб проведет переговоры с Лавровым
- Семьи с детьми получат льготы на поездки по России
- В России за сутки выявили 12 505 новых случаев COVID-19
- Народный артист России предложил отменить прокатные удостоверения для фильмов
- Парковка в столице будет бесплатной 12 и 14 июня
- Прекращено дело «банды Цапков» о вымогательстве
- Эпидемиолог рассказала об онемении конечностей у переболевших коронавирусом
- Уровень пессимизма российского бизнеса сократился до исторического минимума
- Израиль первым в мире запретил продажу меха
- Россияне назвали желаемый доход для финансовой независимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru