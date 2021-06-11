Reuters: Рааб проведет переговоры с Лавровым

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о намерении встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщило издание Reuters.

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Ранее стало известно, что 16 июня в Женеве пройдет встреча лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Переговоры планируют провести на вилле Ла Гранж. Работники парка уже подготавливают территорию.

Это будет первая встреча двух президентов с момента вступления в должность главы США Джо Байдена. Воздушное пространство над Женевой закроют на время саммита.

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ФОТО: flickr.com // Skeeter McTweeter
ТЕГИ:Сергей ЛавровМИДРоссияВеликобритания
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