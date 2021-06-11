Reuters: Рааб проведет переговоры с Лавровым

Ранее стало известно, что 16 июня в Женеве пройдет встреча лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Переговоры планируют провести на вилле Ла Гранж. Работники парка уже подготавливают территорию.

Это будет первая встреча двух президентов с момента вступления в должность главы США Джо Байдена. Воздушное пространство над Женевой закроют на время саммита.

