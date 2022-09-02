Reuters: Посол США в РФ посетит похороны Горбачева

Посол США в РФ Джон Салливан посетит похороны первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.

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Прощание и похороны единственного президента Советского союза пройдут 3 сентября. Горбачева похоронят на Новодевечьем кладбище рядом с супругой.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Политик умер в больнице в возрасте 91 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:СШАМихаил Горбачев
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