Reuters: Латвия может увеличить расходы на оборону

Власти Латвии могут увеличить расходы на оборону страны. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, правительство считает, что запланированных 2,5% может быть недостаточно.

Также президент Эгилс Левитс предлагает распространить призыв на военную службу на женщин.

Ранее в Госдуме намекнули Латвии на ввод войск из-за демонтажа советского памятника.



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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Латвия
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