Reuters: Латвия может увеличить расходы на оборону
11 июля 202221:21
Власти Латвии могут увеличить расходы на оборону страны. Об этом сообщает Reuters.
Как пишет агентство, правительство считает, что запланированных 2,5% может быть недостаточно.
Также президент Эгилс Левитс предлагает распространить призыв на военную службу на женщин.
Ранее в Госдуме намекнули Латвии на ввод войск из-за демонтажа советского памятника.
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11 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru