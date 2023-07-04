Reuters: Китай отложил запланированный визит главы европейской дипломатии Борреля

Ранее Боррель говорил, что Китаю следует повлиять на Россию по украинскому конфликту. По его словам, сотрудничество Брюсселя и Пекина не может развиваться, если КНР не убедит Россию завершить конфликт на Украине. Об этом Боррель заявил в ходе неформальной встречи глав МИД европейских стран в Стокгольме в мае этого года, передает «Радиоточка НСН». Он пригрозил Пекину ухудшением отношений на этом фоне.

Также Боррель считает, что Китай якобы извлечет пользу от поражения России в конфликте на Украине.

