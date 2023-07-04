Reuters: Китай отложил запланированный визит главы европейской дипломатии Борреля

Китай отложил апланированную на следующую неделю поездку в страну главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, пишет Reuters.

Издание приводит ответ пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, который отметил, что теперь будут найдены альтернативы. Причины отмены и новые предполагаемые даты визита не называются.

Боррель: Китай получит геополитическую выгоду из поражения России на Украине

Ранее Боррель говорил, что Китаю следует повлиять на Россию по украинскому конфликту. По его словам, сотрудничество Брюсселя и Пекина не может развиваться, если КНР не убедит Россию завершить конфликт на Украине. Об этом Боррель заявил в ходе неформальной встречи глав МИД европейских стран в Стокгольме в мае этого года, передает «Радиоточка НСН». Он пригрозил Пекину ухудшением отношений на этом фоне.

Также Боррель считает, что Китай якобы извлечет пользу от поражения России в конфликте на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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