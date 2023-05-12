Боррель: Китай получит геополитическую выгоду из поражения России на Украине

Китай извлечет пользу от поражения России в конфликте на Украине, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, обращаясь с посланием к главам внешнеполитических ведомств стран - членов ЕС, сообщает Financial Times.

Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с миром

По его словам, целью Пекина является построение нового миропорядка во главе с Китаем.

Глава дипломатии ЕС призвал государства Евросоюза выработать единую стратегию в отношениях с КНР, учитывая глобальные амбиции Пекина.

Ранее Боррель заявил, что ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/josepborrell
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