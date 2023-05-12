Боррель: Китай получит геополитическую выгоду из поражения России на Украине
Китай извлечет пользу от поражения России в конфликте на Украине, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, обращаясь с посланием к главам внешнеполитических ведомств стран - членов ЕС, сообщает Financial Times.
По его словам, целью Пекина является построение нового миропорядка во главе с Китаем.
Глава дипломатии ЕС призвал государства Евросоюза выработать единую стратегию в отношениях с КНР, учитывая глобальные амбиции Пекина.
Ранее Боррель заявил, что ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru