Reuters: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы России

Европейскому союзу придется отказаться от идеи конфисковать заблокированные активы Банка России, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС.

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Агентство указало на отсутствие согласия между странами - членами Евросоюза относительно возможной конфискации. СМИ назвало более вероятным решением предложение Еврокомиссии направить Украине прибыль от российских активов.

«Конфискации капитала российских активов не произойдет», - говорится в материале.

Reuters пишет, что европейских чиновников беспокоят юридические последствия изъятия российских активов. Они опасаются, что инвесторы начнут распродавать европейские активы из-за боязни конфискации.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель 23 января призвал соблюдать крайнюю осторожность в вопросе изъятия заблокированных российских активов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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