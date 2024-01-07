Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение президента участвовать в мартовских выборах

По ее словам, Путин доказал свою способность обеспечить безопасность россиян и высокий уровень их жизни. Она обратила внимание, что глава государства уделяет много внимания поддержке малого и среднего предпринимательсва.

Караулова отметила, что для бизнеса введены налоговые послабления, льготные кредиты, субсидии и другие преференции. Слова ресторатора приводит Агентство городских новостей «Москва».

В Москве работает около 50 точек сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Голосование на выборах президента пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

