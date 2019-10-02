Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что взятые на себя Киевом обязательства говорят о том, что украинские власти готовы к политическому урегулированию, и это является символическом шагом. В Луганске добавили, что ждут соответствующих изменений в конституции Украины.

В свою очередь заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что заявление – это одно, вопрос в том, выполнит ли Украина свои обязательства на практике.

«Формула Штайнмайера» предусматривает проведение в Донбассе местных выборов и предоставление региону особого статуса.

