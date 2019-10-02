Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик относится к подписанию Украиной так называемой формулы Штайнмайера с осторожным оптимизмом, сообщают «Известия».
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что взятые на себя Киевом обязательства говорят о том, что украинские власти готовы к политическому урегулированию, и это является символическом шагом. В Луганске добавили, что ждут соответствующих изменений в конституции Украины.
В свою очередь заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что заявление – это одно, вопрос в том, выполнит ли Украина свои обязательства на практике.
«Формула Штайнмайера» предусматривает проведение в Донбассе местных выборов и предоставление региону особого статуса.
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