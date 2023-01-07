Республиканца Маккарти избрали спикером палаты представителей США с 15-й попытки

Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти избран новым спикером законодательного органа. Об этом сообщает ТАСС.

Палата представителей США в 14-й раз не смогла избрать нового спикера

Конгрессмены в течение 14 туров голосования не могли выбрать председателя нижней палаты американского парламента. Маккарти не хватало голосов для избрания.

В 15-м туре за лидера республиканцев проголосовали 216 законодателей. Этого хватило для избрания нового спикера: шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов на пост главы палаты.

Республиканская партия США по итогам промежуточных выборов 8 ноября получила большинство в палате представителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАКонгресс США
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