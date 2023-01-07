Палата представителей США в 14-й раз не смогла избрать нового спикера

Палате представителей конгресса США в четырнадцатый раз не удалось выбрать нового спикера, сообщает CBS News.

В США впервые за столетие не смогли выбрать спикера Палаты представителей

Лидер республиканцев Кевин Маккарти в 14-м туре не смог набрать необходимые 218 голосов. Из-за разногласий среди однопартийцев политик получил лишь 216 голосов.

Днем ранее палата представителей так же не выбрала нового спикера: по итогам 11-го тура Маккарти не набрал 218 голосов. При этом еще один кандидат на пост спикера, бывший президент США Дональд Трамп, получил лишь один голос.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАКонгресс СШАСША
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