Палата представителей США в 14-й раз не смогла избрать нового спикера
Палате представителей конгресса США в четырнадцатый раз не удалось выбрать нового спикера, сообщает CBS News.
Лидер республиканцев Кевин Маккарти в 14-м туре не смог набрать необходимые 218 голосов. Из-за разногласий среди однопартийцев политик получил лишь 216 голосов.
Днем ранее палата представителей так же не выбрала нового спикера: по итогам 11-го тура Маккарти не набрал 218 голосов. При этом еще один кандидат на пост спикера, бывший президент США Дональд Трамп, получил лишь один голос.
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