Республика Никарагуа разорвала дипотношения с Нидерландами

Отмечается, что власти Никарагуа приняли такое решение из-за «оскорблений никарагуанских семей» со стороны «интервенционистских и неоколониальных» Нидерландов.

Ранее на этой неделе в Никарагуа объявили посла Евросоюза Беттину Мушайдт персоной нон грата.

