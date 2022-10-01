Республика Никарагуа разорвала дипотношения с Нидерландами

Республика Никарагуа прекратила дипломатические отношения с Нидерландами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.

Посол ЕС в Никарагуа объявлена персоной нон-грата

Отмечается, что власти Никарагуа приняли такое решение из-за «оскорблений никарагуанских семей» со стороны «интервенционистских и неоколониальных» Нидерландов.

Ранее на этой неделе в Никарагуа объявили посла Евросоюза Беттину Мушайдт персоной нон грата.

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Фото: government.nl
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияНидерландыНикарагуа
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