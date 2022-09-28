Посол ЕС в Никарагуа объявлена персоной нон-грата
Посол Европейского союза в Никарагуа Беттина Мушайдт объявлена персоной нон грата в стране. Об этом сообщает местная пресса, передает ТАСС.
По данным издания, решение было принято властями страны. Газета также отмечает, что ранее в ходе 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке делегация ЕС выступила с требованием к властям Никарагуа освободить политзаключенных и восстановить демократию в стране.
Ранее в сентябре сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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