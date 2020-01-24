Решения ЕСПЧ проверит Конституционный суд
Правозащитник объяснил НСН, что изменится в отношении вердиктов ЕСПЧ после внесения поправок в Конституцию.
Поправка в Конституцию не отразится на праве россиян обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию Андрей Клишас. Однако он ничего не сказал о том, как она отразиться на исполнении решений ЕСПЧ российскими властями.
Член Советa по прaвaм человекa при президенте, глава общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН пояснил, что тоже никаких изменений не ожидается, поскольку Россия уже не исполняет решения ЕСПЧ, нарушая тем самым собственную Конституцию.
«Российская Федерация не прерывала своих отношений с Советом Европы. Значит, они привержена всем конвенциям, которые заключались. В том числе российские граждане по-прежнему смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Российская Федерация продолжает выполнять и другие обязательства перед Советом Европы. Другое дело, когда решения ЕСПЧ состоятся в отношении Российской Федерации, тогда Конституционный суд РФ будет давать им оценку. Мы знаем, что он уже не признал ряд решений и они Российской Федерацией не исполнялись. Теперь норма о приоритете российского права будет закрепляться в Конституции, но процедура останется прежней: ЕСПЧ будет выносить вердикты. Если это будут резонансные дела, особенно с политической окраской, связанные с крупным бизнесом, Конституционный суд по-прежнему будет давать свою оценку, исполнять решение или нет», - сказал правозащитник.
Напомним, в Конституции РФ прописан примат международного права над российским. Однако в январе 2017 года Конституционный суд РФ постановил, что решения Европейского суда по правам человека, обязательные для всех членов Совета Европы, в том числе и для России, российские власти могут не исполнять, если вердикт ЕСПЧ «противоречит нормам российской Конституции». Поводом для такого решения стало постановление ЕСПЧ о выплате Россией 1,8 млрд долларов акционерам ЮКОСа компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство во время так называемого «дела ЮКОСа».
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