Решения ЕСПЧ проверит Конституционный суд

«Российская Федерация не прерывала своих отношений с Советом Европы. Значит, они привержена всем конвенциям, которые заключались. В том числе российские граждане по-прежнему смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Российская Федерация продолжает выполнять и другие обязательства перед Советом Европы. Другое дело, когда решения ЕСПЧ состоятся в отношении Российской Федерации, тогда Конституционный суд РФ будет давать им оценку. Мы знаем, что он уже не признал ряд решений и они Российской Федерацией не исполнялись. Теперь норма о приоритете российского права будет закрепляться в Конституции, но процедура останется прежней: ЕСПЧ будет выносить вердикты. Если это будут резонансные дела, особенно с политической окраской, связанные с крупным бизнесом, Конституционный суд по-прежнему будет давать свою оценку, исполнять решение или нет», - сказал правозащитник.

Напомним, в Конституции РФ прописан примат международного права над российским. Однако в январе 2017 года Конституционный суд РФ постановил, что решения Европейского суда по правам человека, обязательные для всех членов Совета Европы, в том числе и для России, российские власти могут не исполнять, если вердикт ЕСПЧ «противоречит нормам российской Конституции». Поводом для такого решения стало постановление ЕСПЧ о выплате Россией 1,8 млрд долларов акционерам ЮКОСа компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство во время так называемого «дела ЮКОСа».

