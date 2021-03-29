Новые члены ЦИК улучшат работу избирательной системы

Председатель прошлого состава ЦИК Элла Памфилова переизбрана с помощью тайного голосования. Оно состоялось в понедельник, 29 марта на первом заседании нового состава Центризбиркома. Памфилова получила 14 голосов членов ЦИК, а ее конкурент, самовыдвиженец, член комиссии по квоте Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов – 1. После оглашения результатов Памфилова выразила уверенность, что новый состав ЦИК будет работать как единая команда.

Президент Академии политической науки Олег Шабров в комментарии НСН подчеркнул, что ЦИК – коллегиальный орган, и его работа зависит не только от председателя.

«Конечно, на одном человеке всё не сходится. Формально, не так важно, сколько времени глава комиссии находится на своём посту – 5, 10, может 15 лет. Главное, работает ли избирательная система должным образом, я не уверен, что на сегодня это так. Впрочем, состав комиссии всё-таки поменялся, поэтому будем рассчитывать, что новые члены ЦИК будут ставить и решать назревшие вопросы, а работа избирательной системы начнёт улучшаться», - сказал он.

Шабров также обозначил актуальные проблемные точки избирательной системы России на сегодня.