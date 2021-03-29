Новые члены ЦИК улучшат работу избирательной системы
Эксперты в комментарии НСН оценили плюсы и минусы переизбрания председателя ЦИК.
Председатель прошлого состава ЦИК Элла Памфилова переизбрана с помощью тайного голосования. Оно состоялось в понедельник, 29 марта на первом заседании нового состава Центризбиркома. Памфилова получила 14 голосов членов ЦИК, а ее конкурент, самовыдвиженец, член комиссии по квоте Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов – 1. После оглашения результатов Памфилова выразила уверенность, что новый состав ЦИК будет работать как единая команда.
Президент Академии политической науки Олег Шабров в комментарии НСН подчеркнул, что ЦИК – коллегиальный орган, и его работа зависит не только от председателя.
«Конечно, на одном человеке всё не сходится. Формально, не так важно, сколько времени глава комиссии находится на своём посту – 5, 10, может 15 лет. Главное, работает ли избирательная система должным образом, я не уверен, что на сегодня это так. Впрочем, состав комиссии всё-таки поменялся, поэтому будем рассчитывать, что новые члены ЦИК будут ставить и решать назревшие вопросы, а работа избирательной системы начнёт улучшаться», - сказал он.
Шабров также обозначил актуальные проблемные точки избирательной системы России на сегодня.
«Такие решения, как трёхдневное голосование и, особенно, по интернету, могут вызывать вопросы, особенно с учётом опыта США с их голосованием по почте. Трёхдневное голосование будет трудно закрыть наблюдателями. Причём, возникает вопрос, насколько это действительно необходимо. Получается, что меры, принятые в чрезвычайных условиях пандемии, вводятся в повседневную практику. Кроме того, требуются какие-то инициативы, связанные, скажем, с составом участковых комиссий, чтобы их члены были не настолько зависимы», - подчеркнул политолог.
Распределение обязанностей членов нового состава ЦИК и курирование ими определенных регионов будет утверждено к концу апреля. По словам Эллы Памфиловой, Центризбирком будет усиливать работу с региональными комиссиями и информационную составляющую.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- «Тинькофф» направил иск к МТС в суд
- Законопроект о запрете удаления когтей у кошек внесен в Госдуму
- Движение кораблей по Суэцкому каналу возобновилась
- Вице-премьер Хуснуллин призвал заселять малоосвоенные территории РФ
- США прекратили экономические отношения с Мьянмой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru