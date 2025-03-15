Репортеры задели Трампа микрофоном по лицу
Президента США Дональда Трампа задели микрофоном по лицу во время выступления на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. Об этом пишет New York Post.
«Во время брифинга с журналистами одна из журналисток случайно задела президента Трампа ветрозащищенным микрофоном», - отмечает издание.
Глава государства, улыбнувшись, отшутился, что репортер «стала крупной новостью нынешнего вечера».
Ранее Дональд Трамп после пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте высмеял экс-президента США Джо Байдена. Политик отметил, что «прямо сейчас провел с журналистами больше времени, чем он [Байден] за свои четыре года».
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