«Реклама кулинарной книги?»: Соловьёв раскритиковал пасхальное обращение Зеленского
Российский телеведущий Владимир Соловьёв удивлён словами президента Украины Владимира Зеленского в обращении к нации по случаю Пасхи. В эфире своего шоу на телеканала «Россия 1» он показал это обращение и объяснил, что именно его поразило.
Зеленский в видеоролике, в частности, заявил, что страна возвращается к традициям предков, у которых не было супермаркетов и доставки по интернету. Президент выразил уверенность, что каждый украинец может сам приготовить пасху и покрасить яйца к празднику, назвав это «общегосударственным семейным тимбилдингом».
«Я уверен, что после него все блюда, приготовленные вместе, будут в сто раз вкуснее. И домашняя колбаска с хреном, и сальце, и варенички, и завиванцы», - сказал Зеленский.
Комментируя обращение, Соловьёв, обращаясь к украинскому политологу Василю Вакарову, спросил: «Вы меня простите, вы кого избрали? Это реклама кулинарной книги? Это поваренная книга от Зеленского?». Российский телеведущий посчитал такое выступление неуместным, напомнив о проблемах Украины с экономикой и коронавирусом,
По мнению Соловьёва, если украинцы продолжают поддерживать Зеленского, то они заслужили «этого сказочника», передаёт РИА Новости.
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