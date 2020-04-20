«Реклама кулинарной книги?»: Соловьёв раскритиковал пасхальное обращение Зеленского

Зеленский в видеоролике, в частности, заявил, что страна возвращается к традициям предков, у которых не было супермаркетов и доставки по интернету. Президент выразил уверенность, что каждый украинец может сам приготовить пасху и покрасить яйца к празднику, назвав это «общегосударственным семейным тимбилдингом».

«Я уверен, что после него все блюда, приготовленные вместе, будут в сто раз вкуснее. И домашняя колбаска с хреном, и сальце, и варенички, и завиванцы», - сказал Зеленский.

Комментируя обращение, Соловьёв, обращаясь к украинскому политологу Василю Вакарову, спросил: «Вы меня простите, вы кого избрали? Это реклама кулинарной книги? Это поваренная книга от Зеленского?». Российский телеведущий посчитал такое выступление неуместным, напомнив о проблемах Украины с экономикой и коронавирусом,

По мнению Соловьёва, если украинцы продолжают поддерживать Зеленского, то они заслужили «этого сказочника», передаёт РИА Новости.

