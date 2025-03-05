«Рейган вертится в гробу»: В Сенате США раскритиковали политику Трампа
Из-за подхода действующего американского лидера Дональда Трампа к политике бывший президент США Рональд Рейган «вертится в гробу». Как сообщает телеканал NBC, такое заявление сделала сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин.
Комментируя перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, она указала, что этот «спектакль» является «обобщенным подходом голавы Белого дома ко всему миру».
Слоткин отметила, что фразу «мир через силу» Трамп украл у Рейгана, который имел ввиду сочетание военной и экономической мощи Вашингтона с «моральной ясностью».
Сенатор также добавила, что если бы нынешний американский лидер руководил страной во время Холодной войны, то он бы её проиграл.
Ранее сенаторы от Республиканской партии США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru