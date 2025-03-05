Экс-стратег НАТО считает план Трампа капитуляцией Украины
План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта вокруг Украины станет для Киева капитуляцией, сообщила телеканалу ZDF экс-главный стратег Североатлантического альянса Стефани Бабст.
Она обвинила главу США в том, что его решение о приостановке помощи Киеву повлечет за собой подрыв целостности НАТО. По ее мнению, американцы начали масштабное разрушение Альянса.
Сожаления, которые президент Украины Владимир Зеленский выразил из-за ссоры в Белом доме, говорят о том, что он заметно преобразился и теперь отчаянно пресмыкается перед президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru