Тимошенко обратилась к Раде с просьбой уволить главу «Нафтогаза»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что увольнение главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева поможет снизить цены на газ в стране, сообщает РИА Новости
Выступая в парламенте Тимошенко обратилась к депутатам и попросила всех лидеров фракций подписать проект постановления и «уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку». По её словам, это реальный шаг, «который нужно делать».
Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал увеличение цен на газ в стране «мегааферой», сообщает RT. По его словам, голубое топливо «приобретают условно за 3-4 гривны, а людям продают по 6,99 гривны плюс доставка, то есть по 8,5-9 гривен».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru