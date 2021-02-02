Тимошенко обратилась к Раде с просьбой уволить главу «Нафтогаза»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что увольнение главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева поможет снизить цены на газ в стране, сообщает РИА Новости

Выступая в парламенте Тимошенко обратилась к депутатам и попросила всех лидеров фракций подписать проект постановления и «уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку». По её словам, это реальный шаг, «который нужно делать».

Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал увеличение цен на газ в стране «мегааферой», сообщает RT. По его словам, голубое топливо «приобретают условно за 3-4 гривны, а людям продают по 6,99 гривны плюс доставка, то есть по 8,5-9 гривен».