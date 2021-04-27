Референдум по конституции Белоруссии запланировали на 2022 год
Референдум по конституции Белоруссии планируется провести в январе-феврале 2022 года, сообщил РИА Новости ЦИК республики.
Отмечается, что проведение референдума в конце лета или начале осени не обсуждается. «Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании», — заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проведении референдума по новой конституции в 2022 году. Проект закона должен быть подготовлен к концу 2021 года. Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии 16 марта. Ее члены будут заниматься подготовкой поправок, пишет RT.
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