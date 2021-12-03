Реестр СМИ-иноагентов пополнили четыре журналиста

В частности, в список попали Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Алина Григорьева.

Хисамова является автором «Медиазоны» (признана СМИ-иноагентом), остальные трое - журналисты «Ideal.Реалии» (также признано СМИ-иноагентом).

Кроме того, в Минюсте сообщили, что в список организаций, выполняющих функции иностранного агента, внесена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право».

