Реестр СМИ-иноагентов пополнили четыре журналиста
Минюст РФ внес в реестр СМИ иноагентов четырех журналистов, передает ТАСС.
В частности, в список попали Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Алина Григорьева.
Хисамова является автором «Медиазоны» (признана СМИ-иноагентом), остальные трое - журналисты «Ideal.Реалии» (также признано СМИ-иноагентом).
Кроме того, в Минюсте сообщили, что в список организаций, выполняющих функции иностранного агента, внесена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право».
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