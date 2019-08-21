Зеленский не остановит возвращение РФ в G8

«Рушится там модель, которая существовала последние пять лет после Крыма и формирования луганско-донецкого анклава. Я как экономист могу себе объяснить, что капитал есть капитал. Все страны несут большие убытки, тем более, что подъема нет в мировой экономике. Естественно, что Европа и США заинтересованы в том, чтобы с Россией выстраивать единые социально-экономические модули. Поскольку ситуация заморозилась в отношении Украины и России, а со стороны Украины нет прогресса, то понятно, что Россия наращивает военно-промышленный и оборонный потенциал. Роль России объективно велика в мире. Естественно, что нужно иметь как можно больше площадок, чтобы общаться с ней и ее кругами по разным и очень сложным вопросам. И изоляция РФ из-за Украины надрывает всех остальных. Плюс ширится круг стран, Италия, Греция, Испания и много других, которые хотят нормализовать отношения с Россией. Полноценное возвращение России в G8 – это объективная необходимость для США, Франции и других государств», – сказал он.

Собеседник НСН отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, ничего не сможет противопоставить возвращению РФ в G8.

«Украина уже не может ничего предпринять, ей нечем крыть. Зеленский – мы уже видим, что просто пришел ребенок, набрал совершенных недорослей, неофитов совершенно тупых. У них нет козырей. Был бы Порошенко – было бы обострение в Донбассе, он всегда этим шантажировал. То моряков посылал, то начинал наступление», - добавил он.

Ранее Соскин в эфире НСН предсказал, что вернувшийся на Украину Петр Порошенко рано или поздно сбежит из страны.

