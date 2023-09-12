Rebelión: Киев забеспокоился из-за усиления изоляции Украины в мире

Власти Украины начали осознавать, что могут потерять всех союзников после саммита G20 в Индии. Об этом пишет испанское издание Rebelión.

Косачев заявил о провале антироссийских инициатив по итогам декларации G20

Газета отметила, что Киев вынужден признать усиление своей изоляции из-за роста призывов к началу переговоров. В материале говорится, что у Украины нет шансов победить на поле боя.

«Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20», - сказано в публикации.

Президент США Джо Байден ранее заявил о достижении на саммите G20 «достаточного согласия» о «справедливом» мире на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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