Rebelión: Киев забеспокоился из-за усиления изоляции Украины в мире
Власти Украины начали осознавать, что могут потерять всех союзников после саммита G20 в Индии. Об этом пишет испанское издание Rebelión.
Газета отметила, что Киев вынужден признать усиление своей изоляции из-за роста призывов к началу переговоров. В материале говорится, что у Украины нет шансов победить на поле боя.
«Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20», - сказано в публикации.
Президент США Джо Байден ранее заявил о достижении на саммите G20 «достаточного согласия» о «справедливом» мире на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru