Байден хочет повидаться с Путиным на пике обострения

Джо Байден позвонил Владимиру Путину. И предложил встретиться. Это первый разговор президентов после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России «убийцей». Путин тогда ответил: «кто как обзывается, тот сам так называется».

Нынешний телефонный разговор, судя по всему, прошел в духе поговорки «кто старое помянет». Джо Байден предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьей страны для обсуждения всех вопросов, стоящих перед Вашингтоном и Москвой. Как говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора, «президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией, согласующихся с интересами США». Вместе с тем, Байден дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы, - сказано в заявлении.

Куда больше кибератак на данном этапе Вашингтон волнует украинская проблематика. Джо Байден выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув «непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности» этой страны. «Президент озвучил озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», - говорится в заявлении Белого дома.

Разговор президентов России и США состоялся практически на пике обострения отношений двух стран, и политического и военного. За несколько часов до звонка Байдена министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что США и НАТО перебросили к российским границам 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники. Россия со своей стороны перебросила к своим западным границам две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

С другой стороны, разговору предшествовала публикация аппаратом директора Национальной разведки США ежегодного доклада об оценке угроз в адрес США. В нем, в частности, говорится, что Россия стремится к прагматическому сотрудничеству, а не к конфликту с Соединенными Штатами. Однако, по мнению американской разведки, Москва будет и дальше пытаться подорвать влияние США, расколоть страны Запада и «формировать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном мировом порядке».

Станет ли звонок Байдена Путину первым шагом на пути к разрядке в двусторонних отношениях, предполагать рановато: разговоры разговорами, а военные маневры у российских границ никто не отменял. Но и предложение о личной встрече делается все же не для того, чтобы продолжать «обзываться». Во всяком случае, валютный рынок смотрит в будущее с оптимизмом: курс российской валюты по отношению к доллару на предложении о двустороннем саммите укрепился более чем на рубль.

