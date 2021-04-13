Байден хочет повидаться с Путиным на пике обострения
Президенты России и США поговорили по телефону. Впервые после выяснения «кто как обзывается»
Джо Байден позвонил Владимиру Путину. И предложил встретиться. Это первый разговор президентов после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России «убийцей». Путин тогда ответил: «кто как обзывается, тот сам так называется».
Нынешний телефонный разговор, судя по всему, прошел в духе поговорки «кто старое помянет». Джо Байден предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьей страны для обсуждения всех вопросов, стоящих перед Вашингтоном и Москвой. Как говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора, «президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией, согласующихся с интересами США». Вместе с тем, Байден дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы, - сказано в заявлении.
Куда больше кибератак на данном этапе Вашингтон волнует украинская проблематика. Джо Байден выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув «непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности» этой страны. «Президент озвучил озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», - говорится в заявлении Белого дома.
Разговор президентов России и США состоялся практически на пике обострения отношений двух стран, и политического и военного. За несколько часов до звонка Байдена министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что США и НАТО перебросили к российским границам 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники. Россия со своей стороны перебросила к своим западным границам две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.
С другой стороны, разговору предшествовала публикация аппаратом директора Национальной разведки США ежегодного доклада об оценке угроз в адрес США. В нем, в частности, говорится, что Россия стремится к прагматическому сотрудничеству, а не к конфликту с Соединенными Штатами. Однако, по мнению американской разведки, Москва будет и дальше пытаться подорвать влияние США, расколоть страны Запада и «формировать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном мировом порядке».
Станет ли звонок Байдена Путину первым шагом на пути к разрядке в двусторонних отношениях, предполагать рановато: разговоры разговорами, а военные маневры у российских границ никто не отменял. Но и предложение о личной встрече делается все же не для того, чтобы продолжать «обзываться». Во всяком случае, валютный рынок смотрит в будущее с оптимизмом: курс российской валюты по отношению к доллару на предложении о двустороннем саммите укрепился более чем на рубль.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- Разведка США назвала низкой вероятность конфликта с Россией
- МИД РФ обеспокоен планами Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима»
- На трассе «Каспий» произошла авария с четырьмя грузовиками
- Усиление контингента США в Германии назвали неверным сигналом Киеву
- Легкомоторный самолет разбился под Саратовом
- Канада заявила о первом случае тромбоза после вакцинации AstraZeneca в стране
- Темпы вакцинации в Петербурге планируют увеличить в два раза
- Иран повысит чистоту обогащения урана после аварии на ядерном полигоне
- Путин и Байден обсудили возможность личной встречи
- Индия планирует увеличить импорт вакцин на фоне роста заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru