В Эстонии заявили о разочаровании в России
После признания независимости Эстонии при Бориса Ельцине и распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет «такой же свободной и демократической страной». Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью одной из немецких газет, передает телеканал «360».
По словам Кальюлайд, расчеты эстонцев не оправдались: «К сожалению, все сложилось не так».
Эстония первой провозгласила суверенитет (в ноябре 1988 года), третьей по счету после Литвы и Латвии объявила о выходе из состава СССР. Борис Ельцин признал независимость республик 6 сентября 1991 года.
Ранее стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла подаренные ей на 50-летие российскими дипломатами цветы и шоколад, но отказалась от крымского вина. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в эфире НСН предположил, что Кальюлайд могла уловить в этом подарке намёк на российскую принадлежность Крыма. Отказ может быть связан со стремлением Таллина доказать лояльность НАТО, США и ЕС, считает он.
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