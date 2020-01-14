В Эстонии заявили о разочаровании в России

По словам Кальюлайд, расчеты эстонцев не оправдались: «К сожалению, все сложилось не так».

Эстония первой провозгласила суверенитет (в ноябре 1988 года), третьей по счету после Литвы и Латвии объявила о выходе из состава СССР. Борис Ельцин признал независимость республик 6 сентября 1991 года.

Ранее стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла подаренные ей на 50-летие российскими дипломатами цветы и шоколад, но отказалась от крымского вина. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в эфире НСН предположил, что Кальюлайд могла уловить в этом подарке намёк на российскую принадлежность Крыма. Отказ может быть связан со стремлением Таллина доказать лояльность НАТО, США и ЕС, считает он.

