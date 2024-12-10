Разведчики Дульцевы приезжали в Россию на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики

Вернувшиеся в Россию после обмена разведчики Артем и Анна Дульцевы рассказали, что однажды они приезжали на родину в качестве аргентинских болельщиков. Об этом они заявили в интервью журналу «Разведчик».

При этом глава семьи отметил, что приезд в Россию было очень сложно организовать.