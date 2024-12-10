Разведчики Дульцевы приезжали в Россию на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики
Вернувшиеся в Россию после обмена разведчики Артем и Анна Дульцевы рассказали, что однажды они приезжали на родину в качестве аргентинских болельщиков. Об этом они заявили в интервью журналу «Разведчик».
При этом глава семьи отметил, что приезд в Россию было очень сложно организовать.
Так, один раз семье удалось приехать в РФ летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу. Семья воспользовалась этим мировым событием и посетила, в том числе, Нижний Новгород – родину Анны Дульцевой. Там они смотрели игру Аргентина — Хорватия.
«Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — добавил разведчик.
Тогда же разведчикам удалось организовать встречу с семьей.
Ранее Дульцевы рассказали подробности своего ареста в Словении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru