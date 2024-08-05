СМИ: Обмененные супруги Дульцевы в Словении для прикрытия вели арт-бизнес
Супруги Анна и Артем Дульцевы, которые были осуждены в Словении за шпионаж в пользу России и вернулись в страну 1 августа в рамках крупного обмена с Западом, скрывались в республике под вымышленными именами аргентинцев. Они занимались арт-бизнесом как прикрытием, сообщает The New York Times.
Дульцева скрывалась под именем Мария Роза Майер Муньос, а ее муж использовал имя Людвиг Гиш. Они переехали в Словению в 2017 году, но начали активно заниматься разведывательной деятельностью после начала военной операции на Украине. Анна работала в сфере искусства, тогда как ее муж был занят в IT-сфере.
Галерея Дульцевой «5’14» 2019 году понесла убыток почти €11 тыс. В 2020 году прибыль составила менее €500, а в 2021-м — чуть более €3 тыс. В дальнейшем финансовые отчеты не подавались. Словенский галерист Тевз Логар отметил, что такие результаты должны были вызвать подозрения, но отсутствие контроля в сфере искусства в Словении позволило избежать проверок. Он также добавил, что многие работы, которые Дульцева продавала, были заказаны в Китае.
Артем Дульцев управлял стартапом DSM&IT с небольшой прибылью. Его дети, обучавшиеся в британской школе за более $10 тыс. в год, узнали, что они россияне, только в самолете при возвращении в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru