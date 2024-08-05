СМИ: Обмененные супруги Дульцевы в Словении для прикрытия вели арт-бизнес

Супруги Анна и Артем Дульцевы, которые были осуждены в Словении за шпионаж в пользу России и вернулись в страну 1 августа в рамках крупного обмена с Западом, скрывались в республике под вымышленными именами аргентинцев. Они занимались арт-бизнесом как прикрытием, сообщает The New York Times.

Дульцева скрывалась под именем Мария Роза Майер Муньос, а ее муж использовал имя Людвиг Гиш. Они переехали в Словению в 2017 году, но начали активно заниматься разведывательной деятельностью после начала военной операции на Украине. Анна работала в сфере искусства, тогда как ее муж был занят в IT-сфере.