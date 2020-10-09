Разработчик «Новичка» оценил анализы Навального
Следы органических соединений, обнаруженные в результатах анализов оппозиционера Алексея Навального, не токсичны и неэффективны как отравляющее вещество, заявил разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.
По словам химика, об амидном следе в пробах Алексея Навального он «слышал по западным источникам», сообщает РИА Новости.
«Какой-то амид. В области амидов отравляющие вещества неэффективны. Это я скажу просто как достаточно долго поработавший в этой области… Это вообще не токсично, абсолютно», - рассказал Ринк.
Ранее Организация по запрещению химического оружия объявила, что найденное в организме Навального по характеристикам аналогично "Новичку", но в списке запрещенных веществ его нет.
На днях главный токсиколог Омской области и сибирского федерального округа Александр Сабаев назвал возможные причины случившегося с Навальным. По его мнению, катализаторами предсмертного состояния могли стать алкоголь и неправильное питание. Правда, врач-терапевт и психиатр-нарколог в эфире НСН опровергли это утверждение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Мишустин выразил соболезнования родным погибших в конфликте в Нагорном Карабахе
- Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах заболевания
- Разработчик «Новичка» оценил анализы Навального
- «Вектор» планирует регистрацию второй вакцины от COVD-19 через неделю
- Уроженка Дагестана хотела продать дочь в Москве ради новой обуви
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru