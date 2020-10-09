Разработчик «Новичка» оценил анализы Навального

Следы органических соединений, обнаруженные в результатах анализов оппозиционера Алексея Навального, не токсичны и неэффективны как отравляющее вещество, заявил разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.

По словам химика, об амидном следе в пробах Алексея Навального он «слышал по западным источникам», сообщает РИА Новости.



«Какой-то амид. В области амидов отравляющие вещества неэффективны. Это я скажу просто как достаточно долго поработавший в этой области… Это вообще не токсично, абсолютно», - рассказал Ринк.

Ранее Организация по запрещению химического оружия объявила, что найденное в организме Навального по характеристикам аналогично "Новичку", но в списке запрещенных веществ его нет.

На днях главный токсиколог Омской области и сибирского федерального округа Александр Сабаев назвал возможные причины случившегося с Навальным. По его мнению, катализаторами предсмертного состояния могли стать алкоголь и неправильное питание. Правда, врач-терапевт и психиатр-нарколог в эфире НСН опровергли это утверждение.







