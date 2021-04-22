«Размолвка»: МИД Чехии не считает холодной воной дипломатический конфликт с Россией

Прага не находится в состоянии холодной войны с Москвой. Об этом заявил в телеинтервью новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, который был назначен на должность накануне. По его словам, возникший между Чехией и Россией дипломатический конфликт – всего лишь «размолвка».

При этом ранее он допустил высылку из Праги до 60 российских дипломатических работников для уравнивания их числа с чешскими дипломатами в московском посольстве.

Дипломатическое противостояние между Чехией и Россией обострилось на прошлой неделе. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

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Среди подозреваемых оказались знакомые фигуры - Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвинил в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, что составляет почти две трети всего персонала дипмиссии. Как отмечает РИА ФАН, новый глава МИД Чехии выдвинул ультиматум Москве и потребовал завтра до полудня вернуть в Россию высланных чешских дипломатов.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:ДипломатияХолодная ВойнаЧехия
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