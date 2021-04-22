«Размолвка»: МИД Чехии не считает холодной воной дипломатический конфликт с Россией

Прага не находится в состоянии холодной войны с Москвой. Об этом заявил в телеинтервью новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, который был назначен на должность накануне. По его словам, возникший между Чехией и Россией дипломатический конфликт – всего лишь «размолвка».

При этом ранее он допустил высылку из Праги до 60 российских дипломатических работников для уравнивания их числа с чешскими дипломатами в московском посольстве.

Дипломатическое противостояние между Чехией и Россией обострилось на прошлой неделе. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.