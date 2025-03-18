Разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве

По его словам, определенное понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть, но присутствует и целый ряд нерешенных вопросов, которые обсудят лидеры двух государств.

Песков отметил, что Путину и Трампу предстоит обсудить и нормализацию отношений РФ и США, и ситуацию на Украине.

Ранее стало известно, что власти Украины обеспокоены тем, что Трамп на фоне развития контактов с Москвой поддержит вхождение Одессы и других городов Украины в состав России, напоминает «Свободная пресса».

