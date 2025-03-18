Разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, определенное понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть, но присутствует и целый ряд нерешенных вопросов, которые обсудят лидеры двух государств.
Песков отметил, что Путину и Трампу предстоит обсудить и нормализацию отношений РФ и США, и ситуацию на Украине.
Ранее стало известно, что власти Украины обеспокоены тем, что Трамп на фоне развития контактов с Москвой поддержит вхождение Одессы и других городов Украины в состав России, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ХАМАС отказались пойти на компромисс с Израилем по сектору Газа
- Глава ВТБ заявил, что не ждет дальнейшего сильного укрепления курса рубля
- Группа «Каста» заявила, что ее треки убрали с российских стримингов
- ВС России поразили обеспечивающие ВСУ нефтяные объекты
- В Кремле выразили обеспокоенность из-за обострения в Газе
- Разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве
- СМИ: Массовая вспышка ротавируса началась у россиян в Египте
- В США признали умершими 3,2 млн граждан старше 120 лет
- В Югре вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
- Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Акунина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru