«Разделит наши народы»: в Госдуме рассказали о последствиях введения санкций США

Разрыв отношений между странами последует за введением санкций США против России. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, сообщает РИА Новости.

Новый проект санкций против России представили в США

Никонов также отметил, что рестрикции Соединенных Штатов являются неработающими страшилками.

По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, пакет санкций возведет «железный знанавес» между США и Россией.

«Это разделит наши народы», — подчеркнул Шеремет.

Ранее конгрессмен Джим Бэнкс предложил признать Россию «спонсором терроризма» из-за ситуации в Донбассе. Также он предложил ввести санкции против гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, а также против телеведущего Владимира Соловьева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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