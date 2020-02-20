Массовое убийство мигрантов в ФРГ: Неонацисты вышли на тропу войны
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что праворадикальные экстремисты активизировались в Германии после миграционного кризиса 2015 года, когда в страну въехали больше миллиона выходцев с Ближнего Востока.
Посетителей двух баров-кальянных в городе Ханау в центральной Германии расстрелял 43-летний немец Тобиас Р., сообщают немецкие СМИ. Его жертвами стали 11 человек, как минимум половина из них - представители курдской общины (выходцы из Турции). Стрелок впоследствии был найден мёртвым в своей квартире, рядом обнаружили тело его матери.
По информации таблоида Bild, преступник оставил видеообращение и записку, свидетельствующие о его праворадикальных взглядах.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил рост ксенофобских настроений в Германии.
«Такие случаи в Германии, к сожалению, становятся всё чаще. Несколько лет назад существовала такая террористическая организация, которая состояла из двух неонацистов, которые ездили по всей Германии и просто из пистолета расстреливали иностранцев, особенно турок, греков, которые стояли и продавали какие-то сосиски. Год тому назад был убит известный политик из Христианско-Демократического союза [глава административного округа Кассель Вальтер Любке, защищавший политику «открытых дверей» для иммигрантов. – Прим. НСН]. В него стрелял молодой неонацист, сейчас над ним суд идёт. Полгода назад было нападение такого же немецкого неофашиста на синагогу в Галле. Это случаи, которые действительно здесь общество алармируют. Это тенденция, и политики испуганы. И, конечно, все усилия разведки направлены на то, чтобы такие националистические сети раскрыть», - сказал Рар.
По мнению политолога, к активизации правых экстремистов в Германии могло привести заметное увеличение притока мигрантов в последние годы на фоне продолжения прежней иммиграционной политики.
«Причины тут очень трудно найти. Говорят, что все эти неонацистские тенденции, особенно среди молодых фанатиков в соцсетях, усилились после миграционного кризиса 2015 года, когда в Германии больше миллиона беженцев из арабских стран попросили убежища. Миграционная политика продолжается, против неё очень многие выступают, есть открытые демонстрации. Нельзя всех сразу объявлять нацистами и убийцами, но, к сожалению, надо зафиксировать факт: именно из этих правых кругов, которые в том числе выступают против мигрантов, образуются молодые террористы нацистского толка», - отметил Рар в беседе с НСН.
Из-за массового убийства в Ханау канцлер Германии Ангела Меркель в четверг отменила свой визит в Галле, где она планировала посетить академию естествоиспытателей. Её постоянно информируют о ходе расследования, которое в связи с особой важностью взяла на себя федеральная прокуратура ФРГ. Запланированный приём сегодня отменил и министр внутренних дел Хорст Зеехофер.
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