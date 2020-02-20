Стрелок из немецкого Ханау был неонацистом

Предполагаемый стрелок из немецкого города Ханау оставил письмо и видеозапись, где он признается в совершении преступления.

Об этом сообщает таблоид Bild. По данным издания, он руководствовался правоэкстремистскими мотивами. К такому заключению следователей придел анализ видео и текста письма. Установлена также личность стрелка - это гражданин ФРГ Тобиас Р.

Стрельба произошла поздно вечером в среду, сообщает RT. Мужчина открыл стрельбу в двух кальянных и букмекерской конторе в немецком Ханау. Спецслужбы обнаружили его позднее без признаков жизни у него дома, рядом находилось еще одно тело. По последним данным, погибли 11 человек, несколько ранены.



