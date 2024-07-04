Расширен список автомобилей для госслужащих РФ
4 июля 202401:32
Министерство промышленности и торговли России расширило список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, следует из сообщения ведомства.
В перечень попали Lada Largus, XCite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь». Таким образом рекомендована закупка автомобилей 14 брендов или более 40 моделей.
Ранее сообщалось, что руководство Госдумы пересядет на Aurus и новую Lada, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru