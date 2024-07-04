Расширен список автомобилей для госслужащих РФ

Министерство промышленности и торговли России расширило список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, следует из сообщения ведомства.

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В перечень попали Lada Largus, XCite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь». Таким образом рекомендована закупка автомобилей 14 брендов или более 40 моделей.

Ранее сообщалось, что руководство Госдумы пересядет на Aurus и новую Lada, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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