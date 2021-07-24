Медведев предостерег журналиста от использования слова «Россия»

Российский теннисист Даниил Медведев, который выступает на Олимпийских играх-2020, предостерег журналиста-соотечественника аккуратнее формулировать вопросы после того, как корреспондент применил словосочетание «сборная России».

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Журналист, который поинтересовался сбором теннисистов в Южно-Сахалинске, использовал формулировку «сборная России». В ответе Медведев корректно попросил его выбрать другую формулировку, чтобы исключить проблемы, сообщает Telesport.

Напомним, из-за санкций МОК и WADA сборная страны использует на Олимпиаде-2020 в Токио название и флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее специальный корреспондент НСН Наталья Шатова, поехавшая на Олимпиаду-2020 в Токио, ранее рассказывала, с какими сложностями пришлось там столкнуться журналистам.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыОКРТокиоОлимпиада
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