Медведев предостерег журналиста от использования слова «Россия»

Журналист, который поинтересовался сбором теннисистов в Южно-Сахалинске, использовал формулировку «сборная России». В ответе Медведев корректно попросил его выбрать другую формулировку, чтобы исключить проблемы, сообщает Telesport.

Напомним, из-за санкций МОК и WADA сборная страны использует на Олимпиаде-2020 в Токио название и флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее специальный корреспондент НСН Наталья Шатова, поехавшая на Олимпиаду-2020 в Токио, ранее рассказывала, с какими сложностями пришлось там столкнуться журналистам.



