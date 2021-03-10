Раскрыта личность таинственного гостя Путина в Кремле

Российский президент Владимир Путин вечером 4 марта встретился в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, пишет газета «Коммерсант», которая раскрыла личность таинственного гостя.

О визите французского политика 3 марта сообщили в пресс-службе Франко-российской торгово-промышленной палаты.

О встрече с неизвестным иностранцем Путин рассказал 4 марта. По словам президента, гость удивился оживленной Москве в период эпидемии COVID-19. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча с иностранным гражданином в Кремле, относится к категории личных контактов.

В 2020 году бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон был приговорен к пяти годам тюрьмы за финансовые нарушения. Дело против экс-главы правительства было возбуждено после того, как СМИ выяснили, что жена Фийона на протяжении восьми лет получала зарплату за работу в качестве его помощника.

