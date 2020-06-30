Рар: Путин нужен России
Глава одного из крупных банков Герман Греф назвал возможность Владимира Путина вновь избираться президентом важным для поддержания равновесия.
Политолог Александр Рар в эфире НСН согласился с мнением Германа Грефа, объяснив, почему для России важно, чтобы ее президентом остался Путин.
«Я с Грефом согласен. Одна задача – стабилизировать государственность России, чтобы исключить ее развала по подобию того, что было в 90-е годы, и восстановить сильную политику Российской Федерации в мире. За это отвечает так называемый силовой блок. И, кроме того, есть другая архиважная задача – принять важные, судьбоносные решения в плане переформирования экономики после коронавируса. И этим занимается экономический блок, который состоит из достаточно либерально настроенных политиков. Чтобы не состоялось противостояния между этими двумя блоками, нужна сильная личность во главе государства, сильный и опытный президент. Это Владимир Путин», – сказал он.
В свою очередь, политолог Александр Рар в эксклюзивном интервью НСН не согласился с мнением Александра Лукашенко, который назвал Белоруссию единственным оставшимся союзником у России.
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