Греф рассказал, сколько будет стоить рубль к концу 2020 года

«Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару» - сказал Греф в интервью ТАСС.

При этом глава Сбербанка отметил, что на ситуацию может повлиять ситуация с коронавирусом. Если произойдет вторая волна, то рубль снова начнет колебаться.

По прогнозу Грефа, если России удастся избежать второй волны распространения коронавируса, то спад российской экономики по итогам года составит около 4,2-4,5%.

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, когда малый и средний бизнес вернется к докризисным показателям. По егословам, для этого необходим ряд условий: работа всей экономики, формирование потребительского рынка и восстановление внутреннего спроса.



