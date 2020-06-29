Греф рассказал, сколько будет стоить рубль к концу 2020 года
Рубль к концу 2020 года вырастет до 60-62 рублей за один доллар. Так считает глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что национальная валюта увязана с ценой на нефть, которую спрогнозировать непросто. Однако, по словам Грефа, он доверяет мнению аналитика Генри Гроубу,
который прогнозирует, что цена нефти на конец года составит $60-62 за баррель.
«Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару» - сказал Греф в интервью ТАСС.
При этом глава Сбербанка отметил, что на ситуацию может повлиять ситуация с коронавирусом. Если произойдет вторая волна, то рубль снова начнет колебаться.
По прогнозу Грефа, если России удастся избежать второй волны распространения коронавируса, то спад российской экономики по итогам года составит около 4,2-4,5%.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, когда малый и средний бизнес вернется к докризисным показателям. По егословам, для этого необходим ряд условий: работа всей экономики, формирование потребительского рынка и восстановление внутреннего спроса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru