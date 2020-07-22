Рар: О санкциях против США должны заявить власти ФРГ, а не бизнесмены
Немецкий политолог в эфире НСН объяснил, почему предложений бизнеса недостаточно, чтобы ответить на санкции США.
Ответных мер со стороны Германии будут требовать немецкие бизнесмены, если США приведут в исполнение свои угрозы санкций в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом, как передают «Известия», заявил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.
По его словам, уже готовятся конкретные предложения. Речь может идти как о дипломатических заявлениях и требованиях компенсаций для местных фирм, так и о «защитных» санкциях.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему предложений OAOEV будет недостаточно, чтобы достойно ответить на санкции США.
«Это очень достойное заявление. Но это маленькая часть бизнеса. Это лоббистская группа, которая борется за права фирм, работающих с Россией и в России. Это очень маленькая часть немецкой экономики. Вот если бы последовало заявление от капитанов немецкой экономики, это было бы весомее. И я все еще жду более жестких заявлений от немецкого правительства. Оно протестует против действий Америки, но контрсанкции предлагают только представители левых партий. Председатель комитета Бундестага по экономике господин Эрнст предлагает отказаться от американского сжиженного газа. Но он пока не получает поддержки в немецком бизнесе и политики. Проблема в том, что Германия нуждается в поддержке других стран – Австрии, Италии, которые последние 50 лет очень тесно работали с Советским Союзом и Россией в газовой отрасли», - рассказал Рар.
Напомним, 21 июля палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на следующий финансовый год, в котором прописана возможнсоть ужесточения санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
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