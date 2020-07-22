Рар: О санкциях против США должны заявить власти ФРГ, а не бизнесмены

Ответных мер со стороны Германии будут требовать немецкие бизнесмены, если США приведут в исполнение свои угрозы санкций в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом, как передают «Известия», заявил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

По его словам, уже готовятся конкретные предложения. Речь может идти как о дипломатических заявлениях и требованиях компенсаций для местных фирм, так и о «защитных» санкциях.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему предложений OAOEV будет недостаточно, чтобы достойно ответить на санкции США.