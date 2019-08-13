Рар: Горбачев – любимый российский политик немцев на все времена

Бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров заявил, что генсек КПСС Михаил Горбачев был не в состоянии оценить возможности СССР при объединении Германии. Модров отметил, что Москва вела переговоры только о выводе своего 350-тысячного контингента, а переговоры о выводе американских войск из ФРГ и сохранении НАТО в ее границах велись не должным образом. Таким образом, считает экс-премьер ГДР, Москва позволила пасть Восточной Германии.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что Запад действительно обещал Горбачеву не расширять НАТО, но только в устной форме.

«У немцев очень положительное отношение к Горбачеву. Он, я думаю, самый любимый российский политик всех времен для немцев, потому что при нем Россия, как им кажется, стала свободной страной, отказалась от империи и пошла в сторону Запада.

Здесь в Германии ведутся очень серьезные разговоры на этот счет, есть мемуарная литература, политики пытаются что-то там вспомнить. Но я скажу так: картина не очень ясна. Мне лично Ганс Дитрих Геншер (глава МИД ФРГ в 1974-1992 годах - НСН) сказал, что в устной форме России было обещано, что НАТО не будет расширяться на Восток. По-видимому, это действительно так. Но есть сейчас такое иезуитство со стороны некоторых немецких политиков, даже тех, которые к России положительно настроены, мол да, Советскому Союзу и Горбачеву мы тогда, когда еще существовал Варшавский договор, эти обещания в устной форме, может быть, и давали. Но Советский Союз и Варшавский договор рухнули, поэтому у нас не было никаких обязанностей. Россия сама стала проситься на Запад, Ельцин как будто сам пытался навести мосты в НАТО, поэтому Запад сделал, что считал для себя нужным», - сказал он.

Ранее Александр РАР в интервью НСН рассказал, стоит ли России ожидать обострения отношений с Германией на почве критики в адрес московских протестов.

