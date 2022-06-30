«Рано радуется»: Володин оценил слова Столтенберга о расширении НАТО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не радоваться преждевременно расширению альянса. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО

Ранее Столтенберг заявил о поддержке вступления в блок Финляндии и Швеции, напоминает Ura.ru. Генсек подчеркнул, что в этом случае Россия получит «больше НАТО» у своих границ, пишет «Свободная пресса».

«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — указал Володин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЙенс СтолтенбергВячеслав Володин
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