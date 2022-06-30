«Рано радуется»: Володин оценил слова Столтенберга о расширении НАТО

Ранее Столтенберг заявил о поддержке вступления в блок Финляндии и Швеции, напоминает Ura.ru. Генсек подчеркнул, что в этом случае Россия получит «больше НАТО» у своих границ, пишет «Свободная пресса».

«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — указал Володин.

