«Рано радуется»: Володин оценил слова Столтенберга о расширении НАТО
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не радоваться преждевременно расширению альянса. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее Столтенберг заявил о поддержке вступления в блок Финляндии и Швеции, напоминает Ura.ru. Генсек подчеркнул, что в этом случае Россия получит «больше НАТО» у своих границ, пишет «Свободная пресса».
«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — указал Володин.
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