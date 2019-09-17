Борис Джонсон отказался от брифинга в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

Как сообщает РИА Новости, политика освистали демонстранты, и Джонсон вместе с охраной уехал с мероприятия.

Отмечается, что премьера Люксембурга не устроили результаты переговоров и он призвал Джонсона найти решение по Brexit.

Напомним, в начале сентября Верхняя палата парламента Великобритании вслед за палатой общин поддержала законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца. Джонсон же настаивает на выходе Британии из ЕС при любых обстоятельствах 31 октября.

