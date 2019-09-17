Борис Джонсон отказался от брифинга в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

17 сентября00:44

Толпа демонстрантов заставила премьер-министра Британии покинуть брифинг, запланированный после переговоров с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на тему Brexit.

Джонсон окончательно запутался в Brexit

Как сообщает РИА Новости, политика освистали демонстранты, и Джонсон вместе с охраной уехал с мероприятия.

Отмечается, что премьера Люксембурга не устроили результаты переговоров и он призвал Джонсона найти решение по Brexit.

Напомним, в начале сентября Верхняя палата парламента Великобритании вслед за палатой общин поддержала законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца. Джонсон же настаивает на выходе Британии из ЕС при любых обстоятельствах 31 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобритания